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Два моста и плотину посетил Сергей Носов в ходе проверки готовности Нижнего Тагила к паводку и закрытию моста на улице Фрунзе (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Два моста и плотину посетил Сергей Носов в ходе проверки готовности Нижнего Тагила к паводку и закрытию моста на улице Фрунзе (ФОТО)

10 февраля 2016, 10:35ОбществоДенис Таратонов
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