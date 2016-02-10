Два моста и плотину посетил Сергей Носов в ходе проверки готовности Нижнего Тагила к паводку и закрытию моста на улице Фрунзе (ФОТО)

Технических замечаний вынесено не было, но мэр Нижнего Тагила поручил провести дополнительный технический осмотр. Это связано с тем, что с 15 февраля будет закрыт мост на улице Фрунзе и, соответственно, вырастет нагрузка на близлежащих мостах.

Что Сергею Носову не понравилось, так это работа коммунальных служб Нижнего Тагила на пешеходном мосту на Красноармейской. После прошедшего в пятницу снегопада мост оброс снегом, а его ступеньки снова превратились в горку. Обслуживанием этого моста занимается МУП «Тагилдорстрой», руководству этой организации было приказано привести мост в надлежащий вид. Приказ был выполнен: ступеньки на мосту были очищены, сейчас заканчивается чистка моста от снега.

На Верхне-Выйском гидроузле мэр проверил готовность городка к паводкам. Директор «Водоканал-НТ» отчитался о готовности оборудования и предстоящим работам. Сергей Носов подчеркнул, что необходимо быть готовым к любой неожиданность со стороны уральской природы:

Снега много, погода непредсказуемая, то оттепель, то мороз, и какой будет паводок, никто не знает. Готовиться, когда он неожиданно придет, будет поздно, поэтому проверку оборудования и специалистов проводим раньше, чтобы можно было принять меры в случае выявленных замечаний сказал он.