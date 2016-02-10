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Сертификаты на улучшение жилья получили 52 семьи из Нижнего Тагила
Сюжеты:
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Сертификаты на улучшение жилья получили 52 семьи из Нижнего Тагила

10 февраля 2016, 14:35Общество
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