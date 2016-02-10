Сертификаты на улучшение жилья получили 52 семьи из Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле были вручены сертификаты на улучшение или приобретения жилья 52 семьям. Такая поддержка оказывается в ходе госпрограммы, которая действует с начала января позапрошлого года.

В основном, выдачу свидетельств проводят в Екатеринбурге. Но в этом случае работникам «Фонда жилищного строительства» пришлось посетить Нижний Тагил. Причина - все сертификаты вручаются тагильским многодетным семьям.

Количество средств, используемых в сертификате, зависит от таких факторов, как количество детей в семье и стоимость 1 квадратного метра. Минимальная выплата составляет 1,2 миллиона рублей. Максимальная – почти 3 миллиона.