Сертификаты на улучшение жилья получили 52 семьи из Нижнего Тагила
10 февраля 2016, 14:35Общество
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Документы были вручены «Фондом жилищного строительства».
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле были вручены сертификаты на улучшение или приобретения жилья 52 семьям. Такая поддержка оказывается в ходе госпрограммы, которая действует с начала января позапрошлого года.
В основном, выдачу свидетельств проводят в Екатеринбурге. Но в этом случае работникам «Фонда жилищного строительства» пришлось посетить Нижний Тагил. Причина - все сертификаты вручаются тагильским многодетным семьям.
Количество средств, используемых в сертификате, зависит от таких факторов, как количество детей в семье и стоимость 1 квадратного метра. Минимальная выплата составляет 1,2 миллиона рублей. Максимальная – почти 3 миллиона.
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