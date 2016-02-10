В Екатеринбурге пройдет семинар по обмену опытом в сфере образования

Администрация Екатеринбурга проведет семинар по развитию сферы образования. Там они вместе со специалистами из Нижнего Тагила и Верхней Пышмы обменяются опытом.

На семинаре будут показаны различные презентации. А со всеми участниками мероприятия поделятся опытом при работе с электронным обучением детей.

Помимо этого, на семинаре пройдут различные мастер-классы с демонстрациями электронных девайсов в целях образования в школах.

Семинар пройдет 11 февраля.