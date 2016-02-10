В Екатеринбурге пройдет семинар по обмену опытом в сфере образования
10 февраля 2016, 13:10Общество
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Мероприятия посетят специалисты из Нижнего Тагила и Верхней Пышмы.
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
Администрация Екатеринбурга проведет семинар по развитию сферы образования. Там они вместе со специалистами из Нижнего Тагила и Верхней Пышмы обменяются опытом.
На семинаре будут показаны различные презентации. А со всеми участниками мероприятия поделятся опытом при работе с электронным обучением детей.
Помимо этого, на семинаре пройдут различные мастер-классы с демонстрациями электронных девайсов в целях образования в школах.
Семинар пройдет 11 февраля.
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