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В Екатеринбурге пройдет семинар по обмену опытом в сфере образования
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге пройдет семинар по обмену опытом в сфере образования

10 февраля 2016, 13:10Общество
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