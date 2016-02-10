В Нижнем Тагиле комиссия по правам ребёнка проверяет детские дома (ФОТО)

В Нижнем Тагиле представители комиссии побывали в доме ребёнка исправительной женской колонии №6.

Фото пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области

Идёт проверка детских домов. Инспекция побывала в Нижнетагильском специальном коррекционном детском доме №2.

Всё прошло достаточно хорошо, но необходимо посмотреть, что скажет комиссия, а это случится после 15 числа сообщили журналисту TagilCity.ru в детском доме на Красном Камне.

На Тагилстрое, в детском доме № 6, не было выявлено замечаний.

Директор детского дома № 5, расположенного на Вагонке, воздержалась от оценки произведённого на комиссию впечатления:

Я пока не буду давать комментарий, потому что оценки комиссии нет. Проверка ещё идёт, результаты будут позже.

Уже сегодня инспекция завершится, и комиссия отправится в другие города. К 15 февраля будет окончена проверка во всей Свердловской области.

Представители комиссии просят сообщать им обо всех известных нарушениях прав ребёнка.