В Нижнем Тагиле комиссия по правам ребёнка проверяет детские дома (ФОТО)
Трагедия в Екатеринбурге, где в доме-интернате для инвалидов утонула семилетняя девочка, вызвала реакцию со стороны уполномоченного по правам ребёнка в России Павла Астахова. В Свердловской области началась инспекционная проверка всех учреждений системы профилактики детского неблагополучия. Естественно, эта проверка коснулась и Нижнего Тагила.
В Нижнем Тагиле представители комиссии побывали в доме ребёнка исправительной женской колонии №6.
Фото пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области
Идёт проверка детских домов. Инспекция побывала в Нижнетагильском специальном коррекционном детском доме №2.
Всё прошло достаточно хорошо, но необходимо посмотреть, что скажет комиссия, а это случится после 15 числа сообщили журналисту TagilCity.ru в детском доме на Красном Камне.
На Тагилстрое, в детском доме № 6, не было выявлено замечаний.
Директор детского дома № 5, расположенного на Вагонке, воздержалась от оценки произведённого на комиссию впечатления:
Я пока не буду давать комментарий, потому что оценки комиссии нет. Проверка ещё идёт, результаты будут позже.
Уже сегодня инспекция завершится, и комиссия отправится в другие города. К 15 февраля будет окончена проверка во всей Свердловской области.
Представители комиссии просят сообщать им обо всех известных нарушениях прав ребёнка.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru