В Свердловской области выросла задолженность по зарплатам почти на 72 процента
10 февраля 2016, 16:10Общество
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В общей сложности, работодатели задолжали своим сотрудникам больше 14 миллионов рублей.
Задолженность по зарплатам сотрудников в Свердловской области выросла почти на 72 процента. Об этом сообщил Свердловскстат.
Всего за один месяц работодатели не выдали зарплаты общей суммой 14,4 миллиона рублей. Предприятия, занимающиеся производством оборудования и машин, должны своим 125 сотрудникам больше 5 миллионов рублей. 57 сотрудников компании по сбору и очистке воды не получили почти 2 миллиона. И еще 336 сотрудников организации, занимающиеся теплоснабжением, также остались без зарплат. Им задолжали больше 7 миллионов.
Свердловскстат также сообщает, что ситуация по задолженности почти полностью повторяет ноябрьскую. Тогда предприятия не выдали зарплаты общей суммой 14,7 миллиона рублей.
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