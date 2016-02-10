В Свердловской области выросла задолженность по зарплатам почти на 72 процента

Задолженность по зарплатам сотрудников в Свердловской области выросла почти на 72 процента. Об этом сообщил Свердловскстат.

Всего за один месяц работодатели не выдали зарплаты общей суммой 14,4 миллиона рублей. Предприятия, занимающиеся производством оборудования и машин, должны своим 125 сотрудникам больше 5 миллионов рублей. 57 сотрудников компании по сбору и очистке воды не получили почти 2 миллиона. И еще 336 сотрудников организации, занимающиеся теплоснабжением, также остались без зарплат. Им задолжали больше 7 миллионов.