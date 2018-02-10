Учительница из Санкт-Петербурга скотчем заклеивала рты ученикам младших классов

В период с 29 января по 2 февраля стало известно о том, что в одной из школ Санкт-Петербурга учитель начальных классов прибегает к радикальным методам воспитания. За разговоры на уроках педагог заклеивала скотчем рты учащимся второго класса.

После того, как информация стала известна общественности, в школу приехала следственная группа для проверки. Педагог ушла на больничный, где и находится на данный момент. Городской комитет по образованию сообщил, что после возвращения с больничного она будет уволена. По информации «Интерфакса», случай произошёл в школе №474, а учитель начальных классов имеет четырёхлетний стаж педагогической работы.

В конце декабря 2017 года из школы №4 в городе Сочи была уволена учитель биологии за то, что опубликовала в сети Интернет видео, на котором показывала плачевное состояние вверенного кабинета.

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