«ВКонтакте» покажет все соревнования Олимпийских игр и эксклюзивный контент от МОК

В социальной сети «ВКонтакте» с началом Зимних Олимпийских игр будет вестись прямая трансляция из Пхёнчхана. На главной странице видеораздела социальной сети можно будет стать зрителем всех проходящих соревнований.

В официальном сообществе Международного олимпийского комитета пройдут прямые трансляции важных пресс-конференций и интервью со спортсменами. Наблюдать за главным спортивным мероприятием пользователи смогут с любого устройства и платформы.

С 18 февраля начнёт выходить видеоблог «+1 в Корее с Ритой Мамун». Его будет вести олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун, сообщает пресс-служба «ВКонтакте». Также к открытию Олимпийских игр-2018 «ВКонтакте» выпустила 3 тематических маски – хоккейный вратарь, стреляющий биатлонист и болельщик отечественной сборной. Найти их можно в разделе «Истории» мобильного приложения.