Информационные дни прошли в поселках Висим и Черноисточинск

Жители поселков Висим и Черноисточинск приняли участие в информационных днях. На встречах с населением присутствовали председатель Комитета по социальной политике Законодательного Собрания Свердловской области Вячеслав Погудин, заместитель управляющего администрацией Горнозаводского управленческого округа Ольга Третьякова, глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников, заместители главы администрации, председатель и депутаты думы округа, руководители структурных подразделений администрации, представители коммунальных служб, сотрудники правоохранительных органов.

Главы территориальных администраций подвели итоги 2018 года и рассказали о планах на 2019 год. Также с докладами выступили депутаты Вера Альмиева и Александр Симонов, а также уполномоченные полиции.

Жители обратились к главе округа Дмитрию Летникову с вопросами о развитии поселка в рамках создания кластера «Гора Белая». Были направлены предложения о необходимости газификации Висима, строительства дома культуры в поселке и строительстве дороги от Висима до Большой Галашки.