Лжепожарные продают жителям Свердловской области спецприборы по завышенной цене

Лжесотрудники МЧС предлагают уральцам во время обхода домов приобрести у них пожарные извещатели по завышенным ценам. Орудуют «пожарные» в Кировградском, Невьянском, Верх-Нейвинском округах и Верхнем Тагиле, сообщает портал «Твой континент».

Извещатели и приборы, которые «навязывают» уральцам по цене от 7 до 15 тысяч рублей, можно приобрести в специализированных магазинах в десятки раз ниже, говорят в отделе надзорной деятельности.