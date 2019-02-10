Лжепожарные продают жителям Свердловской области спецприборы по завышенной цене
Сегодня, 17:01ОбществоФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Лжепожарные орудуют в Кировграде, Невьянске и Верхнем Тагиле, предлагая уральцам приобрести у них спецоборудование. Нередко цены на приборы превышают розничные в десятки раз.
Сюжеты: Екатеринбург
Лжесотрудники МЧС предлагают уральцам во время обхода домов приобрести у них пожарные извещатели по завышенным ценам. Орудуют «пожарные» в Кировградском, Невьянском, Верх-Нейвинском округах и Верхнем Тагиле, сообщает портал «Твой континент».
Извещатели и приборы, которые «навязывают» уральцам по цене от 7 до 15 тысяч рублей, можно приобрести в специализированных магазинах в десятки раз ниже, говорят в отделе надзорной деятельности.
Сотрудники МЧС Свердловской области регулярно проводят профилактические рейды, во время которых рассказывают свердловчанам, как обезопасить себя от огня. Однако пожарные предупреждают уральцев, чтобы те не попадались на уловки сомнительных личностей.
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