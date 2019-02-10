Сотрудники одного из магазинов в Сызрани специально портят просроченный хлеб
Чтобы списать хлеб с истёкшим сроком годности, сотрудников одного из магазинов в Сызрани заставляют посыпать изделия углём и обливать их грязной водой. Нуждающимся раздавать «просрочку» запрещено из-за возможных проблем с «Роспотребнадзором».
Ритейлеры Сызрани специально портят хлеб с истёкшим сроком годности, чтобы после этого его невозможно было раздать нуждающимся. Такое указание сотрудникам одного из магазинов сети «Пятёрочка» дали «сверху» в связи с изменениями правил, сообщает портал «Новые Известия».
Если раньше просроченный хлеб отправляли на хлебозаводы или на корм скоту, то теперь необходимо перед утилизацией привести изделия в несъедобный внешний вид.
В городе, где недавно подорожал белый хлеб, можно было бы раздавать его бабушкам или малоимущим людям,предложил работник «Пятерочки».
Однако раздавать просроченную продукцию нуждающимся нельзя из-за возможных санкций и претензий Роспотребнадзора.
На самом деле батоны абсолютно нормальные. От какой-то рекомендации — скушать булку за пять дней, она хуже не станет. Можно выбросить что угодно, только не хлеб. В России во все времена это было недопустимо,говорят сотрудники магазина.
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