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Сотрудники одного из магазинов в Сызрани специально портят просроченный хлеб
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сотрудники одного из магазинов в Сызрани специально портят просроченный хлеб

Сегодня, 17:02ОбществоФото: flickr.com
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