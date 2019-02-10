Сотрудники одного из магазинов в Сызрани специально портят просроченный хлеб

Ритейлеры Сызрани специально портят хлеб с истёкшим сроком годности, чтобы после этого его невозможно было раздать нуждающимся. Такое указание сотрудникам одного из магазинов сети «Пятёрочка» дали «сверху» в связи с изменениями правил, сообщает портал «Новые Известия».

Если раньше просроченный хлеб отправляли на хлебозаводы или на корм скоту, то теперь необходимо перед утилизацией привести изделия в несъедобный внешний вид.

В городе, где недавно подорожал белый хлеб, можно было бы раздавать его бабушкам или малоимущим людям,предложил работник «Пятерочки».

Однако раздавать просроченную продукцию нуждающимся нельзя из-за возможных санкций и претензий Роспотребнадзора.