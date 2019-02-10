Захар Прилепин предложил создать выставку Ельцина-милитариста в Екатеринбурге

По мнению Прилепина, Ельцин совершил колоссальную ошибку - позволил СССР развалиться, а потом пытался её исправить, отправляя войска в Чечню.

Экспозиция нужна для того, чтобы люди заходили и видели Бориса Николаевича в качестве одного из собирателей земли русской и в качестве страшного милитариста. Меня бы это очень позабавило,рассказал писатель журналистам.