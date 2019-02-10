Захар Прилепин предложил создать выставку Ельцина-милитариста в Екатеринбурге
Сегодня, 20:29ОбществоФото: zaharprilepin.ru
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Во время интервью екатеринбургским журналистам российский писатель и публицист Захар Прилепин предложил дополнить экспозиции Ельцин Центра той, которая демонстрировала бы первого президента России в образе милитариста.
Сюжеты: Екатеринбург
По мнению Прилепина, Ельцин совершил колоссальную ошибку - позволил СССР развалиться, а потом пытался её исправить, отправляя войска в Чечню.
Экспозиция нужна для того, чтобы люди заходили и видели Бориса Николаевича в качестве одного из собирателей земли русской и в качестве страшного милитариста. Меня бы это очень позабавило,рассказал писатель журналистам.
Захар Прилепин посетил Екатеринбург для участия во II Всероссийской лаборатории культурных проектов Culturalica. За время визита он побывал на Вторчермете, в УрФУ и БЦ «Высоцкий», сообщает «ЕТВ».
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