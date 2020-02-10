На Урале родители заплатят 30 тысяч рублей за драку семилетнего сына
Суд обязал родителей семилетнего мальчика из Новоасбеста выплатить компенсацию за драку ребенка с девятилетней подругой, сообщает пресс-служба облсуда.
В конце 2018 года между детьми произошла ссора. Мальчик три раза ударил девочку кулаком по голове. Она, придя домой, пожаловалась на головную боль. Мама отвезла ребенка в больницу, где ей диагностировали сотрясение головного мозга.
После того, как в полиции отказались возбуждать дело, мать девочки подала в суд. Она требовала взыскать с родителей мальчика материальный ущерб в виде расходов на лечение — 2 231 рубль, утраченного заработка — 21 667 рублей, проезда в медучреждение — 518 рублей и компенсацию морального вреда.
Суд назначил проведение экспертизы, по результатам которой диагноз, поставленный девочке, не подтвердился. Суд удовлетворил требования частично, обязав родителей мальчика выплатить компенсацию морального вреда в пять тысяч рублей, а в пользу мамы пострадавшей девочки — 24 416 рублей за материальный ущерб. Они попытались обжаловать решение в областном суде, однако суд оставил предыдущее решение без изменений.