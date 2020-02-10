«Паразиты» против всех. Кто получил «Оскар» в 2020 году?

В Лос-Анджелесе прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар». Главный приз получила картина корейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты».
Картина «Паразиты» Пон Джун-Хо получила награды в трех номинациях. Помимо того, что она признана лучшим фильмом, она также получила «Оскар» как «Лучший иностранный фильм» и за «Самый оригинальный сценарий».
Кроме того, сам Пон Джун-хо получил награду за лучшую режессуру.
Лучшая женская роль досталась Рене Зелвегер за главную роль в драме «Джуди».
Режиссер картины: Руперт Гулд
Актеры: Финн Уитрокк, Джесси Бакли
Премия за лучшую мужскую роль досталась Хоакину Фениксу за фильм «Джокер». Кроме того, фильм удостоился награды за лучшего композитора.
Режиссер: Тодд Филлипс
В главных ролях: Хоакин Феникс, Роберт Де Ниро, Зази Битц
Лучшим актером второго плана стал Брэдд Питт. Он получил награду за роль в фильме «Однажды в Голливуде». Кстати, фильм получил награду и за лучшего художника постановщика.
Режиссер фильма: Квентин Тарантино
В главных ролях: Леонардо ДиКаприо, Бред Питт и Марго Робби
Среди актрис, награду за лучшую роль второго плана вручили Лоре Дерн за фильм «Брачная история».
Режиссер фильма: Ноа Баумбак
В главных ролях: Скарлетт Йохансон, Адам Драйвер и Лора Дерн
Лучшим анимационным фильмом стала «История игрушек 4».
Режиссер: Джош Кули
Роли озвучивали: Том Хэнкс, Тим Аллен и Энни Поттс
Лучшей короткометражкой среди мультфильмов стала «Любовь к волосам».
Режиссер: Мэттью Черри, Эверетт Доунинг младший, Брюс В. Смит
Главную роль озвучила Исса Рэй
«Оскар» за лучший адаптированный сценарий получила драма «Кролик Джорджо».
Режиссер: Тайка Вайтити
Главные роли исполнили: Роман Гриффин Дэвис, Томасин МакКензи, Скарлетт Йоханссон.
Лучшим среди короткометражек стал фильм «Окна напротив».
Награду за лучший дизайн костюмов получила драма «Маленькие женщины».
Режиссер: Гретта Гервиг
Главные роли исполнили: Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью
Лучшим документальным фильмом стала «Американская фабрика».
Режиссер: Стивен Богнар, Джулия Райхерт
В главных ролях: Junming «Jimmy» Wang, Robert Allen, Шеррод Браун
Лучшим короткометражным документальным фильмом признан — «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)».
Режиссер: Кэрол Дусингер
Фильм «Ford против Ferrari» получил награду за лучший монтаж звука и лучший монтаж.
Режиссер: Джеймс Мэнголд
В главных ролях: Кристиан Бэйл, Мэтт Дэймон, Катрина Балф
«Оскар» за лучшее сведение звука, лучшие визуальные эффекты и лучшего оператора получил фильм «1917».
Режиссер: Сэм Мендес
В главных ролях: Джордж Маккэй, Дин-Чарльз Чепмен, Марк Стронг
В фильме «Скандал» лучшими признаны грим и прически.
Режиссер: Джей Роуч
В главных ролях: Шарлиз Терон, Николь Кидман, Марго Робби
Награду за лучший трек получил биографический фильм «Рокетмен».
Режиссер: Декстер Флетчер
В главных ролях: Тэрон Эджертон, Джейми Белл, Ричард Мэдден