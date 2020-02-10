«Паразиты» против всех. Кто получил «Оскар» в 2020 году?

Картина «Паразиты» Пон Джун-Хо получила награды в трех номинациях. Помимо того, что она признана лучшим фильмом, она также получила «Оскар» как «Лучший иностранный фильм» и за «Самый оригинальный сценарий».

"Паразиты" Фото: Кинопоиск

Кроме того, сам Пон Джун-хо получил награду за лучшую режессуру.

Пон Джун-хо Фото: Википедия

Лучшая женская роль досталась Рене Зелвегер за главную роль в драме «Джуди».

"Джуди" Фото: КиноПоиск

Режиссер картины: Руперт Гулд

Руперт Гулд Фото: Википедия

Актеры: Финн Уитрокк, Джесси Бакли

Джесси Бакли Фото: Википедия

Премия за лучшую мужскую роль досталась Хоакину Фениксу за фильм «Джокер». Кроме того, фильм удостоился награды за лучшего композитора.

«Джокер» Фото: КиноПоиск

Режиссер: Тодд Филлипс

Тодд Филлипс Фото: Википедия

В главных ролях: Хоакин Феникс, Роберт Де Ниро, Зази Битц

Лучшим актером второго плана стал Брэдд Питт. Он получил награду за роль в фильме «Однажды в Голливуде». Кстати, фильм получил награду и за лучшего художника постановщика.

"Однажды в Голливуде" Фото: КиноПоиск

Режиссер фильма: Квентин Тарантино

Квентин Тарантино Фото: Википедия

В главных ролях: Леонардо ДиКаприо, Бред Питт и Марго Робби

Среди актрис, награду за лучшую роль второго плана вручили Лоре Дерн за фильм «Брачная история».

«Брачная история» Фото: КиноПоиск

Режиссер фильма: Ноа Баумбак

Ноа Баумбах Фото: Википедия

В главных ролях: Скарлетт Йохансон, Адам Драйвер и Лора Дерн

Лучшим анимационным фильмом стала «История игрушек 4».

«История игрушек 4» Фото: КиноПоиск

Режиссер: Джош Кули

Джош Кули Фото: Википедия

Роли озвучивали: Том Хэнкс, Тим Аллен и Энни Поттс

Лучшей короткометражкой среди мультфильмов стала «Любовь к волосам».

«Любовь к волосам» Фото: КиноПоиск

Режиссер: Мэттью Черри, Эверетт Доунинг младший, Брюс В. Смит

Главную роль озвучила Исса Рэй

«Оскар» за лучший адаптированный сценарий получила драма «Кролик Джорджо».

«Кролик Джорджо» Фото: КиноПоиск

Режиссер: Тайка Вайтити

Тайка Вайтити Фото: Википедия

Главные роли исполнили: Роман Гриффин Дэвис, Томасин МакКензи, Скарлетт Йоханссон.

Лучшим среди короткометражек стал фильм «Окна напротив».

Награду за лучший дизайн костюмов получила драма «Маленькие женщины».

«Маленькие женщины» Фото: КиноПоиск

Режиссер: Гретта Гервиг

Гретта Гервиг Фото: Википедия

Главные роли исполнили: Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью

Лучшим документальным фильмом стала «Американская фабрика».

«Американская фабрика» Фото: КиноПоиск

Режиссер: Стивен Богнар, Джулия Райхерт

В главных ролях: Junming «Jimmy» Wang, Robert Allen, Шеррод Браун

Шеррод Браун Фото: Википедия

Лучшим короткометражным документальным фильмом признан — «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)».

«Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)» Фото: КиноПоиск

Режиссер: Кэрол Дусингер

Фильм «Ford против Ferrari» получил награду за лучший монтаж звука и лучший монтаж.

«Ford против Ferrari» Фото: КиноПоиск

Режиссер: Джеймс Мэнголд

Джеймс Мэнголд Фото: Википедия

В главных ролях: Кристиан Бэйл, Мэтт Дэймон, Катрина Балф

«Оскар» за лучшее сведение звука, лучшие визуальные эффекты и лучшего оператора получил фильм «1917».

«1917» Фото: КиноПоиск

Режиссер: Сэм Мендес

Сэм Мендес Фото: Википедия

В главных ролях: Джордж Маккэй, Дин-Чарльз Чепмен, Марк Стронг

В фильме «Скандал» лучшими признаны грим и прически.

«Скандал» Фото: КиноПоиск

Режиссер: Джей Роуч

Джей Роуч Фото: Википедия

В главных ролях: Шарлиз Терон, Николь Кидман, Марго Робби

Награду за лучший трек получил биографический фильм «Рокетмен».

«Рокетмен» Фото: КиноПоиск

Режиссер: Декстер Флетчер

Декстер Флетчер Фото: Википедия