Партия пенсионеров: Пенсионную систему России нужно защищать на уровне Конституции

Текст подготовленных поправок партия передала участникам рабочей группы по внесению изменений в основной закон страны, информирует kursdela.biz.

114 статья Конституции РФ говорит о том, что именно члены правительства обеспечивают проведение единой финансовой, кредитной и денежной политики. Еще федеральные министры проводят политику в сфере культуры, образования и здравоохранения. В партии пенсионеров обращают внимание, что в тексте 114 статьи нет ни одного упоминания слова «пенсионное». При этом состояние пенсионного обеспечения затрагивает интересы десятков миллионов граждан.

Поправки в пункт «в» статьи 114 нужно изложить в следующей редакции: «обеспечивает проведение в России единой госполитики в сфере культуры, науки, образования, здравоохранения, социального и пенсионного обеспечения, экологии», считают в партии пенсионеров.

Авторы поправок добавили, что в пункте «е» 114 статьи необходимо прописать обязанность правительства осуществлять «меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, социальному и пенсионному обеспечению граждан, борьбе с преступностью».

Помимо этого, партия пенсионеров выступила с инициативой внесения в проект закона о поправках к конституции дополнительных изменений, которые касаются предметов совместного ведения РФ и субъектов РФ. Речь идет о пункте «к» статьи 72. Здесь нужно прописать «административное, административно-процессуальное, трудовое, семейное, жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о социальном и пенсионном обеспечении, о недрах, об охране окружающей среды».

Еще члены партии пенсионеров добиваются изменения 75 статьи конституции. Они хотят закрепить обеспечение пенсионной системы всем достоянием России.

По словам председателя центрального совета партии пенсионеров Владимира Буракова, его однопартийцы надеются, что их поправки помогут государству продемонстрировать свое уважительное отношение к пожилым россиянам. Власти должны показать, что они внимают нуждам пенсионеров.