Под Нижним Тагилом в природном парке появится инсталляция «Демидовская монета»

Планируется, что металлический рубль будет размещен на камне Омутном. Проект представляет собой металлическую монету в 80 см высотой с изображением царицы Анны Иоанновны. Такие деньги могли чеканить на демидовских заводах.

Стела будет размещена на постаменте из чугунных чушек.

Разместить инсталляцию в парке хотели в 2019 году в честь 15-летия. Сотрудники отправляли письма с просьбой профинансировать проект, но ответ не поступил.