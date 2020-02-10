Под Нижним Тагилом в природном парке появится инсталляция «Демидовская монета»
Сегодня, 12:11ОбществоФото: pixabay.com
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На территории природного парка «Река Чусовая» под Нижним Тагилом появится инсталляция «Демидовская монета», сообщает ИА «Все Новости» со ссылкой на природный парк.
Сюжеты: Нижний Тагил
Планируется, что металлический рубль будет размещен на камне Омутном. Проект представляет собой металлическую монету в 80 см высотой с изображением царицы Анны Иоанновны. Такие деньги могли чеканить на демидовских заводах.
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Стела будет размещена на постаменте из чугунных чушек.
Разместить инсталляцию в парке хотели в 2019 году в честь 15-летия. Сотрудники отправляли письма с просьбой профинансировать проект, но ответ не поступил.
Макет стелы уже готов. По предварительным данным, стоимость работы составит порядка 300 тысяч рублей. На данный момент парк ищет спонсоров.
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