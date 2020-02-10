В Екатеринбурге осудили исламиста за подготовку госпереворота в России
В Екатеринбурге Центральный окружной суд ЦВО огласил приговор руководителю филиала «Хизб ут-Тахрир» (запрещенная террористическая организация) в России, сообщает Ура.ру со ссылкой на представителей суда.
42-летнему жителю Казани Эдуарду Низамову предъявлено обвинение по статьям Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации», «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти», «Содействие террористической деятельности».
По словам помощника председателя Центрального окружного военного суда Алексея Черноворотова, Низамова признали виновным по всем предъявленным ему обвинениям. Его приговорили к 23 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года.
По версии следствия, Низамов вместе с сообщниками подготавливал в России государственный переворот террористическими методами, чтобы создать на территории страны всемирный халифат. В конце 2019 года в разных областях России было задержано несколько членов группировки. При этом Низамов поддерживал связь с зарубежными кураторами.