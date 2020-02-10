В Екатеринбурге осудили исламиста за подготовку госпереворота в России

42-летнему жителю Казани Эдуарду Низамову предъявлено обвинение по статьям Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации», «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти», «Содействие террористической деятельности».

По словам помощника председателя Центрального окружного военного суда Алексея Черноворотова, Низамова признали виновным по всем предъявленным ему обвинениям. Его приговорили к 23 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года.