В Екатеринбурге суд арестовал имущество священника за долги

Клирик Храма-на-Крови во имя Всех святых в земле Российской просиявших и руководитель духовно-просветительского центра «Царский» иерей Виктор Бельских проходит процедуру банкротства. Арест наложен в качестве обеспечительной меры.

О ее введении в суде ходатайствовал финансовый управляющий священника Павел Гордеев. Имущество, которое было арестовано, не перечисляется.

Кроме того, Гордеев просил наложить арест на имущество супруги священника — жилой дом площадью 225,9 квадратного метра (таунхаус на Широкой Речке) и автомобиль КИА Qle (Sportage) 2017 года выпуска. Он аргументировал это тем, что имущество может быть выведено до завершения процедуры. Однако суд оставил это заявление неудовлетворенным, потому что не получил доказательств, что дом и автомобиль принадлежат супруге священника.

В отношении Виктора Бельских ранее была введена процедура реструктуризации долга. До 14 мая он должен предоставить план выплаты задолженности, который предварительно будет согласован с кредитором. Общая сумма долга составляет примерно 13,5 млн рублей. Если план не будет предоставлен, то Виктора Бельских признают банкротом и начнется процедура реализации имущества.