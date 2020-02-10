В Москве арестовали пранкера за имитацию приступа коронавируса в метро
Сегодня, 21:14ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Москве суд арестовал на месяц пранкера, который имитировал в метро приступ коронавируса, пишет РИА «Новости».
Пранкера Кароматулло Джаборова оставят под стражей до 8 марта. Молодой человек был задержан в метро после того, как упал, имитируя приступ. Его сообщники в это время начали кричать о том, что он заражён вирусом. Тем самым они пытались вызвать панику у пассажиров поезда. Происходящее они сняли на видео и выложили его в интернет.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Правоохранители ищут сообщников пранкера.
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