В Москве арестовали пранкера за имитацию приступа коронавируса в метро

Пранкера Кароматулло Джаборова оставят под стражей до 8 марта. Молодой человек был задержан в метро после того, как упал, имитируя приступ. Его сообщники в это время начали кричать о том, что он заражён вирусом. Тем самым они пытались вызвать панику у пассажиров поезда. Происходящее они сняли на видео и выложили его в интернет.