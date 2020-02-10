В Нижнем Тагиле прошло посвящение в кадеты учеников школы № 21
Сегодня, 16:47ОбществоФото: ntagil.org
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Сегодня, 10 февраля, 38 учащихся пятых классов школы № 21 посвятили в кадеты. Торжественная церемония прошла в Нижнетагильском музее памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах планеты, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ребят поздравили директор МБОУ СОШ № 21 Алексей Казаринов и командир отдельного батальона ППСМ МУ МВД России «Нижнетагильское» Роман Терещенко и пожелали им успехов в учебе.
По словам директора музея Романа Арефьева, посвящение в кадеты — это высокое звание и большая ответственность. Он отметил, что теперь ребятам нужно быть достойными памяти тагильчан, погибших за Родину в «горячих точках».
Кроме того, юных кадетов поздравили ветераны боевых действий в Афганистане — Виталий Кузнецов, Виктор Календа и Владимир Захаров.
После церемонии ученики и гости возложили цветы к модели памятника погибших тагильчанам «Брод в неизвестность».
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