В Нижнем Тагиле прошло посвящение в кадеты учеников школы № 21

Ребят поздравили директор МБОУ СОШ № 21 Алексей Казаринов и командир отдельного батальона ППСМ МУ МВД России «Нижнетагильское» Роман Терещенко и пожелали им успехов в учебе.

По словам директора музея Романа Арефьева, посвящение в кадеты — это высокое звание и большая ответственность. Он отметил, что теперь ребятам нужно быть достойными памяти тагильчан, погибших за Родину в «горячих точках».

Кроме того, юных кадетов поздравили ветераны боевых действий в Афганистане — Виталий Кузнецов, Виктор Календа и Владимир Захаров.