В Свердловской области открыт сбор заявок на конкурс «Туристический сувенир-2020»
Сегодня, 13:33ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области открыт сбор заявок на участие в конкурсе «Туристический сувенир — «Большой Урал-2020», сообщает «Тагильский рабочий» со ссылкой на Центр развития туризма.
Регистрация на участие в региональном этапе Всероссийского фестиваля-конкурса доступна до 22 марта 2020 года.
Финал конкурса пройдет 23–24 апреля в Екатеринбурге в ходе VIII Международного туристского форума «Большой Урал».
Принять участие в мероприятии могут авторы девяти регионов России: Республика Коми, Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Пермский край, Курганская, Оренбургская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области.
Работы в каждой номинации будут распределяться по категориям, в зависимости от стоимости: эконом-класс (до 200 рублей), средняя (от 200 до 500 рублей), высокая (от 500 до 3000 рублей), VIP (от 3000 рублей).
Подача заявок доступна на сайте — https://russiasuvenir.ru/rules_online/.
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