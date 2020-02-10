В Свердловской области открыт сбор заявок на конкурс «Туристический сувенир-2020»

Регистрация на участие в региональном этапе Всероссийского фестиваля-конкурса доступна до 22 марта 2020 года.

Работы в каждой номинации будут распределяться по категориям, в зависимости от стоимости: эконом-класс (до 200 рублей), средняя (от 200 до 500 рублей), высокая (от 500 до 3000 рублей), VIP (от 3000 рублей).