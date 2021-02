Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев принял решение возобновить регулярные приемы граждан, которые были прекращены из-за пандемии коронавируса.

10 февраля в онлайн-формате прошел первый прием. О своих проблемах мэру города рассказали восемь тагильчан. Вопросы, которые задали граждане, касались качества холодной воды, оплаты ЖКХ, приватизации муниципальной квартиры и восстановления благоустройства, сообщает «Тагильский рабочий». В результате проблемы были рассмотрены вместе со специалистами профильных управлений администрации города.

