Хакеры взломали Instagram Мисс Екатеринбург и просят денег на операцию матери

Мошенники взломали Instagram Мисс Екатеринбург—2017 Анастасии Кауновой.

Аферисты просят деньги на пластическую операцию для матери девушки, которая якобы попала в аварию. От ее лица они написали, что необходимо собрать 350 тысяч рублей, так как мама находится в реанимации после ДТП, а водитель скрылся с места происшествия. При этом мошенники использовали те же шаблоны выписки из истории болезни, что и в случае со взломом Instagram пилота Дамира Юсупова, который посадил в 2019 году самолет на кукурузном поле. К посту приложено фото паспорта екатеринбурженки. Модель знает о взломе аккаунта и пытается его вернуть, пишет Е1. Напомним, в начале января хакеры взломали Instagram Героя России пилота Дамира Юсупова, который в 2019 году совершил экстренную посадку на кукурузном поле. Самолет загорелся из-за попадания птиц в двигатели. Ни один из 233 пассажиров, находившихся на борту, не пострадал. На Урале хакеры взломали Instagram посадившего в кукурузном поле самолет пилота

