Новый въездной знак появится на Южном подъезде к Нижнему Тагилу в конце ноября

Знак будет достигать в высоту 18 метров. Он будет включать в себя надпись Нижний Тагил, которая расположена между двумя горизонтальными балками. Под надписью находится барельеф панорамы города и надпись «Город трудовой доблести». На расположенных рядом вертикальных стелах будет размещен герб Нижнего Тагила и изображение Ордена Трудового Красного Знамени. Также у основания вертикальной конструкции будет находиться шестеренка, символизирующая машиностроительную отрасль.