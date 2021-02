Новый въездной знак появится на Южном подъезде к Нижнему Тагилу в конце ноября

В Нижнем Тагиле на Южном въезде до конца ноября появится новый въездной знак за 27 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации города.

Знак будет достигать в высоту 18 метров. Он будет включать в себя надпись Нижний Тагил, которая расположена между двумя горизонтальными балками. Под надписью находится барельеф панорамы города и надпись «Город трудовой доблести». На расположенных рядом вертикальных стелах будет размещен герб Нижнего Тагила и изображение Ордена Трудового Красного Знамени. Также у основания вертикальной конструкции будет находиться шестеренка, символизирующая машиностроительную отрасль. На данный момент остается спроектировать сам монументальный объект. По предварительным данным, нагрузка конструкции на фундамент будет составлять свыше 20 тонн. Перед нами стоит задача до конца ноября установить въездной знак «Нижний Тагил — город трудовой доблести» на перекрестке улиц Садоводов-Свердловское шоссе — Красногвардейская-Фестивальная,отметил глава города Владислав Пинаев. Планируется, что в ближайшее время три проектные организации изучат возможные решения и предложат варианты как по материалам, так и по методам реализации. Стоимость проекта составляет около 27 миллионов рублей. Photo: пресс-служба администрации Нижнего Тагила Напомним, летом 2020 года в Нижнем Тагиле был произведен ремонт двух въездных знаков. Один находится на перекрестке Восточного шоссе с улицей Цементной, а второй на Салдинском шоссе. В Нижнем Тагиле началось благоустройство двух въездных знаков

