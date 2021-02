Потанин предоставил нобелевскому лауреату Новоселову 500 млн рублей на исследования

Глава холдинга «Интеррос» предприниматель Владимир Потанин направит на развитие фундаментальной науки полмиллиарда рублей. На базе Московского физико-технического института появится новая лаборатория. Ее руководителем станет нобелевский лауреат Константин Новоселов.

В специальной лаборатории исследователи начнут создавать «умные» материалы для будущих нейрокомпьютеров. Об этом пишут «Новые известия». Физик Константин Новоселов - нобелевский лауреат, получивший известность после публикации своих научных работ о графене. На данный момент ученый попал на передовую фундаментальной науки. Исследователь соединяет последние познания в квантовой физике и биотехнологиях. Средства от предпринимателя Владимира Потанина позволят сотрудникам лаборатории трудиться на протяжении пяти лет. Эти деньги покроют все потребности ученых. Лаборатория Новоселова станет первой в Центре изучения мозга и сознания. Исследования в ее стенах станут проводить на стыке физики, математики, биологии и психологии. Ученые будут использовать в своей работе известные нанотехнологии, а также создавать новые. Помощь бизнесмена позволит отечественным исследователям работать в собственной стране. Глава Центра изучения мозга и сознания член-корреспондент РАН, физик Тагир Аушев намерен привлечь к проекту и ведущих экспертов из-за границы, работающих по самым разным направлениям. Владимира Потанина новый проект очень воодушевляет. В наши дни началась эпоха искусственного интеллекта. Создаются новые, абсолютно фантастические материалы и технологии. Россия должна находиться в первых рядах в этом стратегически важном направлении науки. Сегодня создается важный задел на будущее для государства и его граждан. Новые поколения россиян смогут превратить полученные знания в технологии для реальной экономики, сказал бизнесмен. Владимир Потанин признался, что идея начать финансировать фундаментальную науку пришла к нему в минувшем году. Предприниматель восхищен возможностью производить материалы, которые можно программировать заранее. На основе этих материалов станут создавать технологии, позволяющие выявлять новейшие методы изучения человеческого мозга. Еще одним направлением деятельности будет разработка интерфейсов между компьютером и человеком. «Умные» материалы, которые удастся получить, реально применять при разработке так называемых «нейроморфных» компьютеров. Процессоры таких машин работают по принципу мозга человека. Ученые собираются создавать сверхчувствительные сенсоры. Их будут использовать для изучения мозга. Отметим, что каждая лаборатория центра будет подпитывать другие. Все группы ученых смогут использовать разработки центра для своих опытов и исследований.

