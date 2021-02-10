Пришли без регистрации: пропавшие на перевале Дятлова туристы из Москвы найдены

Пришли без регистрации: пропавшие на перевале Дятлова туристы из Москвы найдены

Сегодня, 11:02ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Туристическая группа из Москвы, которая пропала на уральском перевале Дятлова была найдена.

Тревога из-за исчезновения была поднята еще накануне 9 февраля. С туристами была потеряна связь в Ивделе, сообщает E1 со ссылкой на собственные источники.

Сотрудники МЧС сообщили об инциденте полицейским. Однако в результате тревога оказалась ложной. Туристы благополучно добрались до уральской. Как выяснилось, поход был незаконным.

Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области группа не была официально зарегистрирована, что нарушает федеральное законодательство. На данный момент туристы готовятся к вылету в Москву.

Напомним, группа туристов не вернулась в назначенное время в точку сбора.

Stories:
Екатеринбург
перевал дятловапропавшиеЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы