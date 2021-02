Пришли без регистрации: пропавшие на перевале Дятлова туристы из Москвы найдены

Туристическая группа из Москвы, которая пропала на уральском перевале Дятлова была найдена.

Тревога из-за исчезновения была поднята еще накануне 9 февраля. С туристами была потеряна связь в Ивделе, сообщает E1 со ссылкой на собственные источники. Сотрудники МЧС сообщили об инциденте полицейским. Однако в результате тревога оказалась ложной. Туристы благополучно добрались до уральской. Как выяснилось, поход был незаконным. Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области группа не была официально зарегистрирована, что нарушает федеральное законодательство. На данный момент туристы готовятся к вылету в Москву. Напомним, группа туристов не вернулась в назначенное время в точку сбора. Группа московских туристов пропала на перевале Дятлова

