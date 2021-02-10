Свердловчанин попал под суд за изнасилование 14-летней девочки в Пермском крае

Свердловчанин попал под суд за изнасилование 14-летней девочки в Пермском крае

Сегодня, 15:22ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области в поселке Арти будут судить водителя-экспедитора, которого подозревают в изнасиловании 14-летней девочки в Пермском крае.

Мужчину подозревают в надругательстве в автомобиле «Газель» над несовершеннолетней из поселка Ачит, который находится в Пермском крае.

Девочка воспитывается в неполной семье матерью,рассказал инсайдер «КП-Екатеринбург».

Он отметил, что ранее мужчина был судим за избиение до смерти. Помимо изнасилования, свердловчанину предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера. На время следствия он будет содержаться под стражей.

Напомним, в Екатеринбурге в конце января был задержан мужчина, которого подозревают в педофилии. Родители школьников рассказывали, что взрослый мужчина преследует учеников младших классов.

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