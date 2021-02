Свердловчанин попал под суд за изнасилование 14-летней девочки в Пермском крае

В Свердловской области в поселке Арти будут судить водителя-экспедитора, которого подозревают в изнасиловании 14-летней девочки в Пермском крае.

Мужчину подозревают в надругательстве в автомобиле «Газель» над несовершеннолетней из поселка Ачит, который находится в Пермском крае. Девочка воспитывается в неполной семье матерью,рассказал инсайдер «КП-Екатеринбург». Он отметил, что ранее мужчина был судим за избиение до смерти. Помимо изнасилования, свердловчанину предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера. На время следствия он будет содержаться под стражей. Напомним, в Екатеринбурге в конце января был задержан мужчина, которого подозревают в педофилии. Родители школьников рассказывали, что взрослый мужчина преследует учеников младших классов. В Екатеринбурге задержан нападавший на детей мужчина

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter