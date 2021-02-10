Тагильского школьника подростки травят в группе во «ВКонтакте» и грозят ему насилием

Я не согласна с таким решением и буду добиваться того, чтобы группу закрыли. Пост про моего сына до сих пор не удален. В этой группе постоянно травят детей, которые, возможно, даже не подозревают о том, что их «продают за рубль» или они «страшные чмошники». Я, как мать, не хочу, чтобы с этим вообще сталкивались подростки. Мой сын понимает, что всегда будут какие-то хейтеры, готовые оскорблять и унижать других. Но это не значит, что дети, которые уже в таком возрасте занимаются кибербуллингом, должны оставаться без какого-либо наказания,заявила тагильчанка.