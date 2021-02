Тагильского школьника подростки травят в группе во «ВКонтакте» и грозят ему насилием

В Нижнем Тагиле школьника с Вагонки травят подростки в группе во «ВКонтакте», в которой более 6,3 тысячи подписчиков. Кроме того, мальчику угрожают насилием.

23 января в группе появился пост о моем сыне. В нем администраторы оскорбляют и унижают его и призывают всех пинать его за то, что он якобы не помылся. Было не понятно, откуда они взяли фотографию, так как сын никуда ее не выкладывал,рассказала Юлия редакции TagilCity.ru. Этот пост на момент публикации просмотрели 2,6 тысячи человек, запись набрала 30 лайков и 19 репостов. Кроме того, к посту пользователи оставили 28 комментариев, в которых также обзывают школьника. Тагильчанка пояснила, что она попросила администратора удалить пост, однако тот отказался. 26 января женщина написала заявление в 17 отделение полиции. В нем она просила найти того, кто выложил пост, и указала, что сына оскорбляли и угрожали физической расправой. Инспекторы ПДН нашли 12-летнюю девочку, которая выложила фото школьника в группу, однако по самому заявлению пришел отказ, так как ей еще нет 14 лет. В ПДН отдела полиции проведена проверка, в ходе которой установлена девочка, написавшая пост. Та призналась, что написала, разозлившись на бывшего одноклассника, который и сам не раз оскорблял ее и других подростков,рассказали редакции TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское». В ведомстве пояснили, что инспекторы ПДН провели беседу с обоими подростками на предмет корректного поведения при общении в соцсетях, а также направили запрос во «ВКонтакте» для установления администратора данной страницы. Заявителя в установленной форме уведомили о принятом решении. Я не согласна с таким решением и буду добиваться того, чтобы группу закрыли. Пост про моего сына до сих пор не удален. В этой группе постоянно травят детей, которые, возможно, даже не подозревают о том, что их «продают за рубль» или они «страшные чмошники». Я, как мать, не хочу, чтобы с этим вообще сталкивались подростки. Мой сын понимает, что всегда будут какие-то хейтеры, готовые оскорблять и унижать других. Но это не значит, что дети, которые уже в таком возрасте занимаются кибербуллингом, должны оставаться без какого-либо наказания,заявила тагильчанка.

