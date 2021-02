Ургант оценил рэп тагильских заключенных в поддержку вакцины от COVID-19

В шоу «Вечерний Ургант» ведущий положительно оценил рэп тагильских заключенных из ИК-12 о вакцине «Спутник V» от коронавируса.

Заключенные Александр Заяц и Евгений Кудрин записали клип на собственную песню о вакцине и опубликовали его на канале ГУФСИН на YouTube. Его показали в эфире Первого канала. Во-первых, это очень хорошая композиция. Во-вторых, невероятный запал,сказал Ургант. Video: YouTube-канал ГУФСИН Свердловской области Дмитрий Хрусталев отметил, что в песне не было мата, хотя пели заключенные. На это Ургант пошутил, что запрет на мат в соцсетях нигде не соблюдается, только в тюрьмах. Он сказал, что все песни в шансоне уже закончились, поэтому заключенным приходится выбирать другие стили музыки.

