Ургант оценил рэп тагильских заключенных в поддержку вакцины от COVID-19

Ургант оценил рэп тагильских заключенных в поддержку вакцины от COVID-19

Сегодня, 09:06ОбществоPhoto: Скриншот видео Первого канала
В шоу «Вечерний Ургант» ведущий положительно оценил рэп тагильских заключенных из ИК-12 о вакцине «Спутник V» от коронавируса.

Заключенные Александр Заяц и Евгений Кудрин записали клип на собственную песню о вакцине и опубликовали его на канале ГУФСИН на YouTube. Его показали в эфире Первого канала.

Во-первых, это очень хорошая композиция. Во-вторых, невероятный запал,сказал Ургант.

Video:YouTube-канал ГУФСИН Свердловской области

Дмитрий Хрусталев отметил, что в песне не было мата, хотя пели заключенные. На это Ургант пошутил, что запрет на мат в соцсетях нигде не соблюдается, только в тюрьмах. Он сказал, что все песни в шансоне уже закончились, поэтому заключенным приходится выбирать другие стили музыки.

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