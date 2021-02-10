Ургант оценил рэп тагильских заключенных в поддержку вакцины от COVID-19

Дмитрий Хрусталев отметил, что в песне не было мата, хотя пели заключенные. На это Ургант пошутил, что запрет на мат в соцсетях нигде не соблюдается, только в тюрьмах. Он сказал, что все песни в шансоне уже закончились, поэтому заключенным приходится выбирать другие стили музыки.