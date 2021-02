В Екатеринбурге бухгалтера пытается уволить работодатель из-за беременности

В Екатеринбурге бухгалтера логистической компании пытаются уволить из-за того, что она беременна.

По словам девушки, когда директор фирмы в начале февраля узнал, что она на третьем месяце беременности, у них произошел конфликт. Сказал, что, если что-то не устраивает, либо «пишешь заявление по собственному желанию, либо я тебе снижаю заработную плату»,рассказала бухгалтер. Она пояснила, что при этом директор кричал на нее и выражался нецензурной бранью. После конфликта девушке стало плохо, она вызвала скорую помощь. В больнице ей поставили диагноз «угрожающий выкидыш». Пострадавшая обратилась к юристам и в прокуратуру. Ее делом занялся депутат Госдумы Дмитрий Ионин, который направил депутатские запросы в прокуратуру Свердловской области и региональную трудовую инспекцию. Если работодатель будет продолжать какие-то действия недобросовестные, то, конечно, мы пойдем в суд,рассказала Е1 юрист и руководитель экспертного совета по информационной политике и СМИ в Госдуме Валерия Рытвина. Она отметила, что директор не имеет права принуждать написать заявление по собственному желанию, так как девушка соответствует компетенциям, необходимым для ее должности. По словам бухгалтера, ранее замечаний к ней не предъявлялось, а работодатель отказал ей в переходе на дистанционную работу и отпуске.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter