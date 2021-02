В Екатеринбурге прокуратура проверит работодателя после угрозы увольнения беременной

В Екатеринбурге прокуратура проверит соблюдение прав беременной девушки-бухгалтера, которой начальник предложил снизить зарплату или уволиться.

Прокуратура начала проверку соблюдения трудовых прав беременной девушки, сообщает пресс-служба ведомства. В ходе надзорных мероприятий, будет дана оценка действиям начальника логистической фирмы. По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования. Напомним, екатеринбурженка пожаловалась, что директор логистической компании, узнав что она «в положении», предложил ей уволиться и пригрозил снижением заработной платы. Девушка заявила, что мужчина кричал на нее и ей стало плохо. Врачи заподозрили угрозу выкидыша. Делом также занимается депутат Госдумы Дмитрий Ионин. В Екатеринбурге работодатель пытается уволить бухгалтера из-за беременности

