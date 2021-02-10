В Екатеринбурге прокуратура проверит работодателя после угрозы увольнения беременной

Напомним, екатеринбурженка пожаловалась, что директор логистической компании, узнав что она «в положении», предложил ей уволиться и пригрозил снижением заработной платы. Девушка заявила, что мужчина кричал на нее и ей стало плохо. Врачи заподозрили угрозу выкидыша. Делом также занимается депутат Госдумы Дмитрий Ионин.