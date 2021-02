В Екатеринбурге сотрудники прокуратуры выявили нарушения, допущенные в ходе сноса здания ПРОМЭКТа.

У организации «Маяк» отсутствует проектная документация по демонтажу здания. Прокуратура направила в суд иск о приостановке процедуры сноса. Отмечается, что в требовании прокуроров представлен ряд нарушений, которые допустил подрядчик. Обращение ведомства будет рассмотрено в суде Октябрьского района Екатеринбурга. Напомним, 10 января в Екатеринбурге при сносе здания ПРОМЭКТ обрушилась стена. Кирпичи рухнули на киоск и переход. Момент происшествия был зафиксирован на видео. Пострадали киоск и переход: в Екатеринбурге обвал стены ПРОМЭКТа попал на видео

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter