В Нижнем Тагиле изменится схема работы светофоров на перекрестке Ленина-Мира

В центре Нижнего Тагила изменится схема работы светофора на перекрестке проспектов Ленина и Мира, сообщает пресс-служба мэрии.

С 12 февраля на перекрестке центральных улиц города будет введена отдельная фаза работы светофоров для пешеходов. Нововведение будет сделано по предписанию ГИБДД. Напомним, 9 февраля сообщалось об увеличении фаз работы светофоров в Нижнем Тагиле. На текущий момент есть четыре программы на каждое время суток. Планируется ввести еще как минимум четыре дополнительные программы, которые будут работать в часы пик. В течение этого времени интенсивность транспорта в начале может быть пиковая, а затем снижаться. В общей сложности планируется ввести 11 режимов. В Нижнем Тагиле планируется увеличение количества программ работы светофоров

