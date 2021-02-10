В Нижнем Тагиле изменится схема работы светофоров на перекрестке Ленина-Мира

В Нижнем Тагиле изменится схема работы светофоров на перекрестке Ленина-Мира

Сегодня, 15:45ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В центре Нижнего Тагила изменится схема работы светофора на перекрестке проспектов Ленина и Мира, сообщает пресс-служба мэрии.

С 12 февраля на перекрестке центральных улиц города будет введена отдельная фаза работы светофоров для пешеходов.

Нововведение будет сделано по предписанию ГИБДД.

Напомним, 9 февраля сообщалось об увеличении фаз работы светофоров в Нижнем Тагиле. На текущий момент есть четыре программы на каждое время суток. Планируется ввести еще как минимум четыре дополнительные программы, которые будут работать в часы пик. В течение этого времени интенсивность транспорта в начале может быть пиковая, а затем снижаться. В общей сложности планируется ввести 11 режимов.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
проспект Ленинаперекрестокпешеходыпроспект Мирасхема движенияНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы