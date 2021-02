В Нижнем Тагиле новые мошенники: жителям предлагают «проверить электропроводку»

Тагильчане пожаловались на звонки с предложением записаться на бесплатную проверку электропроводки в квартире от неизвестной компании.

Жительница Нижнего Тагила рассказала редакции TagilCity.ru, что ей поступил звонок с номера +7 (930) 665-47-54. Звонивший представился сотрудником компании, расположенной в доме № 1 на улице Балакинская в Нижнем Тагиле, и предложил записаться на бесплатную проверку электропроводки. Я сказала, чтобы приезжали, только уточнила, по какому адресу они хотят провести проверку. Звонивший объяснил, что адреса у них нет и производится обзвон всех жителей города. Для оформления заявки необходимо сообщить свой адрес, рассказала собеседница редакции. По телефону тагильчанке предложили конкретное время визита и попросили назвать адрес. Женщина спросила, не звонят ли ей с целью обмана. В ответ она получила заверения, что организация просто занимается звонками по базе и не является мошеннической. Редакция TagilCity.ru обратилась энергоснабжающую компанию, чтобы узнать, кто и в каком случае проверяет электропроводку в квартирах простых граждан. Сотрудники «Облкоммунэнерго» не могут проверять электропроводку в квартирах жителей. В редких случаях, проверяются приборы учета, но об этом граждан информируют заранее, через объявления на подъездах. На мобильные номера им не звонят,рассказали TagilCity.ru в пресс-службе «Облкоммунэнерго». Кроме того, в компании уточняют, что проводка в квартире находится в зоне ответственности собственника жилья. При возникновении аварии в сети, управляющая компания может проверить линию, но в таком случае будет отключен свет и к жителю придут сразу, а не предложат запись на конкретное число, как в данном случае. В зону ответственности «Облкоммунэнерго» входят магистральные линии, до конкретного жилого дома. Дальше ответственность лежит на управляющей компании, а в квартире — на жильцах, объяснили в пресс-службе. Редакция проверила адрес, который назвали тагильчанке по телефону, в 2GIS. На Балакинской, 1 в Нижнем Тагиле располагается пять организаций: ресторан, центр паровых коктейлей, спортивная школа, сауна и автомойка. Очевидно, никакая из них не могла обратиться к жителям с целью проверки проводки в квартире. Photo: скриншот c сайта 2gis По данным из открытых источников в интернете, номера +793066***** присваиваются абонентам в Нижегородской области. А конкретно с номера звонившего, по отзывам интернет-пользователей, чаще всего поступают предложения финансовых услуг, а ответившие отмечают его как «нежелательный». TagilCity.ru рекомендует тагильчанам не поддаваться на уловки и игнорировать подобные вызовы. А также тщательно проверять информацию, которую им сообщают по неизвестным номерам. Жители могут уточнить данные о законных и необходимых проверках в своей управляющей компании или у поставщика услуги. Часто жителям Нижнего Тагила звонят и с предложением «проверить окна» или счетчики на воду. Иногда приходят неизвестные и предлагают поставить приборы учета на газ. Собеседник может представиться кем угодно - «социальным работником» или «сотрудником банка». В любом случае, прежде чем соглашаться на какие-либо предложения, следует хорошо обдумать свои действия. При любом подозрении на обман, лучше обратиться в правоохранительные органы.

