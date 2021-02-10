В Нижнем Тагиле новые мошенники: жителям предлагают «проверить электропроводку»

Часто жителям Нижнего Тагила звонят и с предложением «проверить окна» или счетчики на воду. Иногда приходят неизвестные и предлагают поставить приборы учета на газ. Собеседник может представиться кем угодно - «социальным работником» или «сотрудником банка». В любом случае, прежде чем соглашаться на какие-либо предложения, следует хорошо обдумать свои действия. При любом подозрении на обман, лучше обратиться в правоохранительные органы.