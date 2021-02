В выходные в Нижнем Тагиле состоится массовый световой флешмоб.

Мероприятие пройдет 13 февраля, пишет общественное движение в группе «Тагил за перемены» во «ВКонтакте». Вечером участники хотят включить фонарики и образовать единое слово «свобода». Отмечается, что во время проведения мероприятия необходимо соблюдать санитарные правила.

