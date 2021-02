В Пермском крае завершили неделю медицины

Региональная общественная приемная партии “Единая Россия” во главе с Александром Бойченко организовала неделю медицины. Жители Прикамья получили возможность пообщаться с министром здравоохранения региона Анастасией Крутень.

Бойченко рассказал, что неделя приема граждан по медицинским вопросам проводится на площадке приемной партии уже второй раз за полгода, сообщает properm.ru. Он также отметил, что сейчас вопрос здравоохранения как никогда важен для общества. Первая встреча такого формата состоялась осенью прошлого года, и более половины вопросов удалось решить положительно. По словам Бойченко, такие мероприятия позволяют оперативно выходить на связь с жителями и решать текущие проблемы. Крутень лично проконтролировала более 10 запросов. Один из них поступил от пенсионерки из Лысьвы Нины Голышевой, которая не смогла получить направление на плановую госпитализацию в краевой центр из-за пандемии. Из-за больных суставов женщине необходимо постоянное наблюдение у специалистов. Этот вопрос удалось решить за минуту: Крутень распорядилась выдать жительнице нужное направление. Житель Перми Денис Мамаев 12 лет назад получил травму колена, для закрепления сустава ему поставили винт. Впоследствии он ослаб, и его пришлось удалить. Сейчас больной сустав вылетает. В результате обращения пермяка направили на консультацию у заведующего травматологическим пунктом и диагностику в ГКБ № 4. По итогам обследования Мамаеву назначат хирургические процедуры. Анастасия Крутень отметила, что основные вопросы граждан понятны и легко решаемы. Это проблемы организации медпомощи, получения льготных лекарств, стационарного лечения. Есть и более сложные запросы, над которыми нужно работать. На встрече обсудили и особенности лечения коронавируса, а также массовой вакцинации в регионе.

