В Свердловской области увеличилась цена квадратного метра жилья в сельской местности

В 2021 году увеличилась стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности, она установлена в размере 31 тысячи рублей.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона. Показатель используется для расчета размера социальной выплаты на строительство или приобретение жилья. На 2021 год министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области установило сумму в размере 31 тысячи рублей. По сравнению с 2019 годом, она выросла на 200 рублей. Напомним, в начале 2020 года в России заработала программа «Комплексное развитие сельских территорий». По ней жители, которые постоянно проживают в сельской местности, могут получать социальные выплаты на покупку или строительство жилья. Также претендовать на выплату могут люди, переехавшие туда на работу. Для получения выплаты необходимо работать в социальной сфере или агропромышленном комплексе и иметь не менее 30% денежных средств на приобретение будущего жилья. В Российские сёла направят сотни миллиардов рублей

