В Свердловской области увеличилась цена квадратного метра жилья в сельской местности

В Свердловской области увеличилась цена квадратного метра жилья в сельской местности

Сегодня, 14:48ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В 2021 году увеличилась стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности, она установлена в размере 31 тысячи рублей.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Показатель используется для расчета размера социальной выплаты на строительство или приобретение жилья. На 2021 год министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области установило сумму в размере 31 тысячи рублей. По сравнению с 2019 годом, она выросла на 200 рублей.

Напомним, в начале 2020 года в России заработала программа «Комплексное развитие сельских территорий». По ней жители, которые постоянно проживают в сельской местности, могут получать социальные выплаты на покупку или строительство жилья. Также претендовать на выплату могут люди, переехавшие туда на работу. Для получения выплаты необходимо работать в социальной сфере или агропромышленном комплексе и иметь не менее 30% денежных средств на приобретение будущего жилья.

Related news:
Свердловская областьселожильестоимость
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы