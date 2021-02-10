«ВГОК» не смог оспорить долг за неустойку по электроэнергии на 15,6 миллиона рублей

АО «Энергосбыт Плюс» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к ОАО «ВГОК» с требованием о взыскании неустойки в размере 15,6 миллиона рублей за период с 21 января 2020 года по 5 октября 2020 года.