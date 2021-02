Загрузка в 3 секунды: связисты обновили сеть в 140 уральских населенных пунктах

Инженеры МегаФона провели масштабную модернизацию сети по всей территории Свердловской области. Теперь жителям поселков и деревень потребуется всего 3 секунды на загрузку приложения в смартфон и 5-6 минут для скачивания фильма.

Масштабная модернизация сети по всей территории Свердловской области была проведена инженерами МегаФона. Охват обновления - от села Бакряж на востоке до пгт. Тугулым на западе. Самая северная точка проведения работ - село Андриановичи, а на юге – Новоисетское. Особое внимание связисты уделили не только крупным поселкам, но и местам, где проживает менее тысячи человек. В деревнях с суммарным населением 300 тысяч человек размещена треть обновленных базовых станций. Мобильная связь в сельской местности зачастую становится практически единственным вариантом выхода в интернет. Сеть МегаФона уже сейчас можно использовать как альтернативу стационарному доступу, так как средние 4G-скорости составляют 28,5 Мбит/сек. В прошлом году мы усилили мобильный интернет в 140 населенных пунктах Свердловской области, чтобы каждый мог получить госуслуги онлайн, работать и учиться дистанционно, общаться с помощью видезвонков и смотреть фильмы в HD-качестве,отмечает директор МегаФона в Свердловской области Инна Джур. У жителей 40 городов области, включая Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Полевской, Первоуральск, Краснотурьинск, Серов, Лесной, Нижнюю Туру, Красноуфимск, Заречный, Новоуральск, Асбест также выросли скорости интернета.

