Бизнесмену на Lexus в Екатеринбурге суд смягчил приговор за смертельное ДТП

Приговор за смертельное ДТП бизнесмену Александру Бачурину смягчил Свердловский областной суд. Мужчина весной 2020 года был в нетрезвом состоянии и сел за руль. В результате он устроил ДТП, в котором погибла пенсионерка и жена бизнесмена.

Летом 2021 года Бачурин получил пять лет колонии. Однако прокуроры обжаловали решение, посчитав его слишком мягким. Однако суд решил снизить срок еще на три месяца. Причиной стало нарушение ПДД со стороны пенсионерки, так как она вышла на красный сигнал светофора. Также Бачурин выплатил компенсацию, пишет Е1. Напомним, 8 марта 2020 года Александр Бачурин возвращался домой за рулем Lexus. Он был нетрезвым и превысил скорость. Около 05.50 он решил свернуть с улицы Куйбышева на улицу Розы Люксембург. Он не стал снижать скорость и сбил 79-летнюю пенсионерку.

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