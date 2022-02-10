Детский конкурс проведут в Нижнем Тагиле ко Всемирному дню защиты прав потребителей

Заявки принимают по адресу urpru1@ntagil.org. Желающие принять участие в конкурсе могут также обратиться лично в отдел по развитию потребительского рынка и услуг управления промышленной политики и развития предпринимательства Администрации г. Нижний Тагил по адресу: ул. Пархоменко, 1а (каб. 462) с 9.00 до 11.30 часов и с 13.30 до 17.00 часов - с понедельника по четверг, с 13.30 до 16.00 часов - в пятницу, суббота и воскресенье – выходной