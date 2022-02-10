Детский конкурс проведут в Нижнем Тагиле ко Всемирному дню защиты прав потребителей

Детский конкурс проведут в Нижнем Тагиле ко Всемирному дню защиты прав потребителей
Детский конкурс проведут в Нижнем Тагиле ко Всемирному дню защиты прав потребителей
Сегодня, 18:56ОбществоФото: 1MI

Конкурс «Я — юный потребитель» проведут в Нижнем Тагиле

Конкурс детских рисунков «Я — юный потребитель» пройдет в Нижнем Тагиле. В городской администрации сообщили, что мероприятие решено было приурочить ко Всемирному дню защиты прав потребителей.

Девиз конкурса — «Справедливые цифровые финансовые услуги». Участниками станут ученики 7-9 классов. Заявки будут принимать с 15 по 31 марта 2022 г.

Список номинаций:

  • «Интернет-покупки. Плюсы и минусы!»;
  • «Услуги, не выходя из дома — это удобно»;
  • «Я грамотный покупатель»;
  • «Онлайн-шопинг: ожидание и реальность».

Заявки принимают по адресу urpru1@ntagil.org. Желающие принять участие в конкурсе могут также обратиться лично в отдел по развитию потребительского рынка и услуг управления промышленной политики и развития предпринимательства Администрации г. Нижний Тагил по адресу: ул. Пархоменко, 1а (каб. 462) с 9.00 до 11.30 часов и с 13.30 до 17.00 часов - с понедельника по четверг, с 13.30 до 16.00 часов - в пятницу, суббота и воскресенье – выходной

Победителей будут определять, подсчитывая баллы по оценочным критериям. Участникам, которые займут первые три места, вручат дипломы Администрации Нижнего Тагила.

Организаторы уточнили, что главные цели конкурса — сформировать у школьников стремление к знаниям в сфере защиты прав потребителей и повысить уровень потребительской грамотности горожан.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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