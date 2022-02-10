Директор тагильского лицея на Вагонке опровергла информацию о закрытии школы

Руководитель лицея из Нижнего Тагила Ольга Узкова опровергла информацию о грядущем закрытии образовательного учреждения на капремонт. Директор школы также назвала слухом разговоры о переносе образовательного процесса на другие учебные площадки.

Об этом директор лицея Нижнего Тагила рассказала редакции TagilCity.ru. Могу заверить наших учеников и их родителей, а также тех, кто планирует прийти к нам в пятый класс, что такого не будет. Лицеисты будут учиться именно в лицее,поделилась с редакцией Ольга Узкова. Директор школы подчеркнула, что вопрос о возможном ремонте в рамках договоренности между руководством Свердловской области, администрацией Нижнего Тагила и АО НПК «Уралвагонзавод» действительно поднимался прошлым летом. В начале июля приезжали представители губернатора Евгения Куйвашева, мэрии и УВЗ, смотрели основное здание лицея. Предложение заключалось в следующем — развить естественно-научную составляющую образовательного учреждения, оборудовать кабинеты современными лабораториями. Однако, пока о каких-либо ремонтных работах говорить рано, упомянула Ольга Узкова. Руководитель лицея рассказала, что не была бы против капремонта основного здания, построенного 49 лет назад. При этом образовательный процесс действительно бы перенесли — только во второе здание, которое располагается на Ленинградском проспекте, 11. Поэтому информация собеседников издания о размещении учеников на площадки в 4 и 87 школах на время ремонта, по словам директора, это не соответствует действительности. Если мне предложили сделать капремонт фасада, например, я была бы только «за». Да и сами родители тоже. У нашего учреждения есть собственные ресурсы для решения проблем с размещением учеников на время какого-либо ремонта, подчеркнула директор лицея. Ольга Узкова отметила, что предстоящий набор будущих лицеистов будет осуществляться в штатном режиме, как и образовательный процесс в 2022-2023 учебном году. Напомним, родители слушателей подготовительных курсов «Совенок» 51 лицея на Вагонке сообщили о намерении администрации образовательного учреждения перевести учебный процесс на базу других школ из-за ремонта. Учеников 51 лицея в Нижнем Тагиле планируют перевести в две другие школы

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