До 10 лет тюрьмы грозит тагильской мошеннице-турагенту Оксане Забавиной

До 10 лет тюрьмы грозит тагильской мошеннице-турагенту Оксане Забавиной
До 10 лет тюрьмы грозит тагильской мошеннице-турагенту Оксане Забавиной
Сегодня, 08:30ОбществоФото: 1MI
За мошенничество в особо крупном размере мошеннице-турагенту Оксане Забавиной, обманувшей десятки тагильчан, грозит до 10 лет лишения свободы.

28 января в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. За это предусмотрена ответственность в виде тюрьмы сроком до 10 лет, а также штраф до 1 миллиона рублей либо в размере заработной платы за период до 3 лет.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщила редакции TagilCity.ru замначальника МУ МВД России «Нижнетагильское» Наталья Савина.

На запрос редакции об общей сумме похищенных средств у тагильчан в полиции не ответили в интересах тщательного и полного расследования уголовного дела.

Напомним, в конце августа 2021 года стало известно о первых потерпевших от мошеннических действий Оксаны Забавиной. Она обманула 10 тагильчан на 670 тысяч рублей, пообещав организовать тур в Турцию. Всего в полицию было подано несколько десятков заявлений от жителей города, попавшим в аналогичную ситуацию. Пострадавшим пришлось обращаться в прокуратуру, так как в полиции им два раза отказывали в возбуждении уголовного дела.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
полицияуголовное делотурагентствомошенницаНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы