До 10 лет тюрьмы грозит тагильской мошеннице-турагенту Оксане Забавиной

28 января в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. За это предусмотрена ответственность в виде тюрьмы сроком до 10 лет, а также штраф до 1 миллиона рублей либо в размере заработной платы за период до 3 лет.
Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщила редакции TagilCity.ru замначальника МУ МВД России «Нижнетагильское» Наталья Савина.
На запрос редакции об общей сумме похищенных средств у тагильчан в полиции не ответили в интересах тщательного и полного расследования уголовного дела.
Напомним, в конце августа 2021 года стало известно о первых потерпевших от мошеннических действий Оксаны Забавиной. Она обманула 10 тагильчан на 670 тысяч рублей, пообещав организовать тур в Турцию. Всего в полицию было подано несколько десятков заявлений от жителей города, попавшим в аналогичную ситуацию. Пострадавшим пришлось обращаться в прокуратуру, так как в полиции им два раза отказывали в возбуждении уголовного дела.