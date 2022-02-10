До 10 лет тюрьмы грозит тагильской мошеннице-турагенту Оксане Забавиной

Напомним, в конце августа 2021 года стало известно о первых потерпевших от мошеннических действий Оксаны Забавиной. Она обманула 10 тагильчан на 670 тысяч рублей, пообещав организовать тур в Турцию. Всего в полицию было подано несколько десятков заявлений от жителей города, попавшим в аналогичную ситуацию. Пострадавшим пришлось обращаться в прокуратуру, так как в полиции им два раза отказывали в возбуждении уголовного дела.