Экипаж ДПС неделю охраняет разобранные БелАЗы под Екатеринбургом

Очевидцы говорят, что техника не может сдвинуться с места, поскольку нет спецразрешения. Большегрузы продолжают стоять, а у инспекторов ДПС нет права выписывать штрафы.
Местные жители рассказали, что транспорт двигался со стороны Режевского карьера в направлении Тюмени. Водители пытались договориться с сотрудниками ГИБДД, однако, тщетно. Инспекторы потребовали спецразрешения, которыми должна обладать крупногабаритная техника, пишет Е1.
В свердловском управлении ГИБДД заявили, что пока фуры не тронулись со своих мест, ни о каких нарушениях речь не идет.