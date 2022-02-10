Экипаж ДПС неделю охраняет разобранные БелАЗы под Екатеринбургом

Инспекторы ДПС неделю охраняют разобранные БелАЗы под Екатеринбургом

На автотрассе под Артемовским уже в течение недели наблюдается одна и та же картина: на обочине стоят три фуры, транспортирующие разобранные БелАЗы.

Очевидцы говорят, что техника не может сдвинуться с места, поскольку нет спецразрешения. Большегрузы продолжают стоять, а у инспекторов ДПС нет права выписывать штрафы. Местные жители рассказали, что транспорт двигался со стороны Режевского карьера в направлении Тюмени. Водители пытались договориться с сотрудниками ГИБДД, однако, тщетно. Инспекторы потребовали спецразрешения, которыми должна обладать крупногабаритная техника, пишет Е1. В свердловском управлении ГИБДД заявили, что пока фуры не тронулись со своих мест, ни о каких нарушениях речь не идет. Стояли месяц: разрешение на проезд огромных цистерн под Косулино выдала ГИБДД

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