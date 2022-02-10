Новый мост за 96,5 млн рублей появится в селе Серебрянка под Нижним Тагилом

Село под Нижним Тагилом получит новый мост за 96,5 миллиона рублей

Новый мост через реку в районе села Серебрянка появится уже в этом году.

Этот путепровод станет частью дороги, которая сейчас соединяет Нижний Тагил с селами Верхняя Ослянка, а также деревнями Заречная и Нижняя Ослянка. Работы по возведению моста через реку Серебряная стартовали в прошлом году. Его протяженность составит 80 метров, в то время как старый был однопутным и обладал грузоподъемностью всего в 15 тонн. За многие годы объект, возведенный еще в советское время, обветшал. Сгнившие деревянные доски на балках из металла то и дело приходилось заменять. А новая конструкция предусматривает бетонное основание, асфальтобетонное покрытие дорожного полотна и надежное пешеходное ограждение. С того момента, как к нам стали ходить мусоровозы, остро встал вопрос о надежности старого моста через реку Серебряная, рассказал глава Серебрянской территориальной администрации Сергей Сивков. Строители уже бурят отверстия в русле реки для заливки фундамента свай. Все работы по возведению путепровода планируется закончить к 20 сентября 2022 года. С появлением моста туристическая привлекательность свердловской глубинки улучшится, ведь на территории Верхней Ослянки находится конечная точка водных маршрутов, которыми пользуются и жители региона, и его гости, указывают в администрации Нижнего Тагила.

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