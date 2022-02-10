Новый мост за 96,5 млн рублей появится в селе Серебрянка под Нижним Тагилом

Новый мост за 96,5 млн рублей появится в селе Серебрянка под Нижним Тагилом
Новый мост за 96,5 млн рублей появится в селе Серебрянка под Нижним Тагилом
Сегодня, 16:08ОбществоФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Село под Нижним Тагилом получит новый мост за 96,5 миллиона рублей

Новый мост через реку в районе села Серебрянка появится уже в этом году.

Этот путепровод станет частью дороги, которая сейчас соединяет Нижний Тагил с селами Верхняя Ослянка, а также деревнями Заречная и Нижняя Ослянка.

Работы по возведению моста через реку Серебряная стартовали в прошлом году. Его протяженность составит 80 метров, в то время как старый был однопутным и обладал грузоподъемностью всего в 15 тонн.

За многие годы объект, возведенный еще в советское время, обветшал. Сгнившие деревянные доски на балках из металла то и дело приходилось заменять. А новая конструкция предусматривает бетонное основание, асфальтобетонное покрытие дорожного полотна и надежное пешеходное ограждение.

С того момента, как к нам стали ходить мусоровозы, остро встал вопрос о надежности старого моста через реку Серебряная, рассказал глава Серебрянской территориальной администрации Сергей Сивков.

Строители уже бурят отверстия в русле реки для заливки фундамента свай. Все работы по возведению путепровода планируется закончить к 20 сентября 2022 года.

С появлением моста туристическая привлекательность свердловской глубинки улучшится, ведь на территории Верхней Ослянки находится конечная точка водных маршрутов, которыми пользуются и жители региона, и его гости, указывают в администрации Нижнего Тагила.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
администрациягородСвердловская областьселопроектытуристымаршрутНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы