Полпред в УрФО Якушев рассказал о завершении работ по расширению ключевых трасс

Заседание прошло в режиме видеоконференции во главе с вице-премьером Правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Основными темами мероприятия стали безопасность на автомобильных дорогах федерального и регионального значения, а также ход дорожного строительства в субъектах РФ, пишет Nashgorod.ru.
В ходе своего выступления вице-премьер сообщил, что в регионах страны планируется привести к нормативным показателям не менее 50% автодорог, а в агломерациях — около 85%. Строительные работы планируется завершить к 2024 году.
Кроме того, региональные власти должны заключить договоры на строительство дорог на нынешний год и на последующие периоды. Эту работу необходимо сделать до конца марта 2022 года. В среднем контрактация на текущий год в стране составляет 60,8%, а в Уральском федеральном округе — 65,7%.
Также Марат Хуснуллин рассказал, что в нынешнем году в России уменьшилась смертность в результате дорожно-транспортных происшествий. Однако на федеральных трассах число смертельных аварий увеличилось.
Кроме того, заместитель председателя Правительства РФ обратил внимание на то, что объективные причины повышения показателя смертности есть. В последнее годы на автодорогах в России увеличился трафик, также происходит модернизация и расширение дорожной сети. Вице-премьер подчеркнул, что нельзя допускать дальнейшего роста смертельных аварий на дорогах.
Как проинформировал уполномоченный представитель президента в УрФО, по сведениям за 2021 год, на дорогах округа в результате ДТП погибли более тысячи граждан.
«В период с января по ноябрь 2021 года общая смертность на дорогах федерального округа уменьшилась по сравнению с 2020 годом на 5,6%. Тем не менее в абсолютных цифрах это 1038 оборвавшихся жизней. Наша задача — сделать всё, чтобы свести этот показатель к нулю», — сообщил полпред.
Также Владимир Якушев добавил, что смертность на дорогах федерального значения в регионах округа в 2021 году возросла. Так, за 11 месяцев прошлого года на федеральных трассах погибли 276 человек, для сравнения: в 2020 году — 270 граждан.
По словам Владимира Якушева, в настоящее время необходимо принимать все возможные меры по обеспечению безопасности дорожного движения. Сначала следует расширить до четырех полос основные федеральные трассы по таким направлениям, как Екатеринбург — Пермь, Челябинск, Тюмень и от Тюмени на север. Так выезд на встречную полосу движения будет исключен, а это является наиболее частой причиной серьезного ДТП.
«Кроме того, необходимо продолжать оснащение трасс камерами фиксации нарушений скоростного режима. И третье — вести профилактическую работу с водителями. Постоянно напоминать, что важно хорошо знать и соблюдать правила дорожного движения», — прокомментировал полпред.