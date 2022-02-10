Полпред в УрФО Якушев рассказал о завершении работ по расширению ключевых трасс

По словам Владимира Якушева, в настоящее время необходимо принимать все возможные меры по обеспечению безопасности дорожного движения. Сначала следует расширить до четырех полос основные федеральные трассы по таким направлениям, как Екатеринбург — Пермь, Челябинск, Тюмень и от Тюмени на север. Так выезд на встречную полосу движения будет исключен, а это является наиболее частой причиной серьезного ДТП.