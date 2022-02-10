Прием граждан Нижнего Тагила в ГИБДД приостановлен из-за коронавируса

В период с 9 по 28 февраля 2022 г. гражданам предлагают предварительно записываться на прием к специалистам регионального управления ГИБДД. К услугам населения — Единый портал государственных муниципальных услуг.
Официальные представители ведомства уточнили, что таким образом будет обеспечено предотвращение формирования огромных очередей и скоплений потенциальных заявителей на территориях ожидания.
Будут исключены также экзамены для граждан, которых лишили права на управление автотранспортом. Исключения возможны для лиц, у которых сроки лишения истекают в указанный период, отметили в ГИБДД.