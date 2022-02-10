Прием граждан Нижнего Тагила в ГИБДД приостановлен из-за коронавируса

Прием граждан Нижнего Тагила в ГИБДД приостановлен из-за коронавируса
Прием граждан Нижнего Тагила в ГИБДД приостановлен из-за коронавируса
Сегодня, 01:18ОбществоФото: 1MI

Прием тагильцев в ГИБДД приостановили в связи с пандемией коронавируса

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в России ухудшилась в связи с распространением коронавируса. Свердловское управление ГИБДД проинформировало об ограничении приема граждан.

В период с 9 по 28 февраля 2022 г. гражданам предлагают предварительно записываться на прием к специалистам регионального управления ГИБДД. К услугам населения — Единый портал государственных муниципальных услуг.

Официальные представители ведомства уточнили, что таким образом будет обеспечено предотвращение формирования огромных очередей и скоплений потенциальных заявителей на территориях ожидания.

Будут исключены также экзамены для граждан, которых лишили права на управление автотранспортом. Исключения возможны для лиц, у которых сроки лишения истекают в указанный период, отметили в ГИБДД.

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Нижний Тагил
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