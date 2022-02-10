Стало известно, кто дополнительно кормил Васнецову в карантинном отеле Пекина

Российская биатлонистка Валерия Васнецова, сдавшая положительный тест на коронавирусную инфекцию по прилете в Пекин и отправившаяся на изоляцию, рассказала подробности своего заточения в китайской столице.

Как сообщает "Советский спорт" со ссылкой на телеграм-канал главы пресс-службы Союза биатлонистов России Сергея Аверьянова, отечественной спортсменке помогал сотрудник швейцарского телевидения Филипп Штекли, который подбрасывал россиянке под дверь фрукты и шоколад. Напомним, история пребывания Васнецовой в отеле стала резонансной после того, как биатлонистка выложила фото с едой, которую ей доставляет персонал. Валерия заявила, что уже несколько дней питается лишь макаронами, не притрагиваясь к остальному, в связи с чем у нее появились проблемы со здоровьем. С помощью обращения СБР в МОК проблему удалось решить, и остаток своего заточения россиянка провела с уже значительно более съедобным рационом. Накануне Васнецова смогла сдать два подряд отрицательных теста и покинула отель, ожидая скорого вылета в Россию.

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