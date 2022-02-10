Стало известно о состоянии выпавшей из окна роддома жительницы Первоуральска

Стало известно о состоянии выпавшей из окна роддома жительницы Первоуральска
Стало известно о состоянии выпавшей из окна роддома жительницы Первоуральска
Сегодня, 17:39ОбществоФото: 1MI
Стало известно, в каком состоянии находится женщина, которая выпала из окна роддома в Первоуральске. После этого она была на вертолете доставлена в Свердловскую областную клиническую больницу.

На данный момент девушка находится в тяжелом состоянии. У него много переломов и повреждений. Прогнозы врачи пока не дают, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.

Известно, что ребенок у женщины родился здоровым и она готовилась к выписке. Однако после разговора по телефону она вышла из палаты и пропала. Первой это заметила соседка по палате. Она, по словам источника, отметила, что девушки не было около получаса. В результате пропавшая была найдена под окнами больницы.

Напомним, летом 2021 года в роддоме Первоуральска скончалась 35-летняя мама пятерых детей. Следователями было возбуждено уголовное дело. По словам родственников, после родов к погибшей несколько часов никто не подходил. Они считают, что при должном контроле трагедии можно было избежать.

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