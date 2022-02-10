Умер полицейский, 30 лет возглавлявший следственный отдел в Серове

Умер полицейский, 30 лет возглавлявший следственный отдел в Серове
Умер полицейский, 30 лет возглавлявший следственный отдел в Серове
Сегодня, 00:19ОбществоФото: 1MI

Умер полицейский, 30 лет руководивший следственным отделом в Серове

На 84-м году ушел из жизни полковник в отставке Михаил Ратников. Жителя Серова не стало 9 февраля.

Михаил Ратников родился 5 мая 1938 г. в д. Рыленки (Витебская область). После окончания школы он работал в колхозе. Далее была срочная служба в Германии. Впоследствии был работником патрульно-постовой службы в Орджоникидзевском районе г. Свердловск.

В 1963 г. Михаила Ратникова распределили в Серов, и там стартовала его карьера следователя. Через шесть лет он начал руководить следственным отделением в Серовском ОВД. На этой должности Ратников прослужил 30 лет.

Сказать, что он полюбил свое дело — значит ничего не сказать. Оно стало для него судьбой. Он всегда отмечал, что следователь — это борец за справедливость, — заявил официальный представитель полицейского главка региона Валерий Горелых.

Отдел Ратникова почти всегда лидировал по численности расследованных уголовных дел. Полковник имел несколько медалей МВД РФ «За отличие в службе».

Церемония прощания с Михаилом Ратниковым состоится в субботу, 12 февраля. В последний путь жителя Серова будут провожать в 14:00 по адресу: ул. Пушкинская, 62.

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