В 35 районах Свердловской области появилась связь 4G

Связь 4G появилась в 35 районах Свердловской области

В минувшем году компания МТС обеспечила повышение скорости передачи информации, а также улучшила качество голосовой мобильной связи в населенных пунктах, расположенных в 35 городских округах и районах Свердловской области.

Свыше 150 базовых станций оператора МТС функционируют теперь на территориях не только новых кварталов свердловских городов, но и в небольших населенных пунктах, где проживают десятки граждан. В 2021 году география охватила весь Средний Урал: от северного Ивделя до южного Каменска-Уральского, от западного Красноуфимска до восточного Тугулыма. Связь 4G получили от МТС также следующие промышленные территории: в Ивдельском районе – предприятие Саумское, добывающее золото, серебро, цинк, медь и другие металлы; в Асбесте – асбестообогатительная фабрика, представляющая собой самое крупное в мире месторождение хризотила; в Березовском – центральная обогатительная фабрика, занимающаяся производством золотоносного концентрата. Строительство двух новых базовых станций завершено, кроме прочего, на территории Западного промышленного района Полевского. Компания МТС в минувшем году обеспечила связью 4G и многие малые населенные пункта региона. Ее получили в том числе территории, прославившиеся наличием лечебных вод: село Курьи (Сухоложский район), поселок Первомайский (Сысертский район), поселок Бажуково (природный парк «Оленьи ручьи»), а также деревня Кодинка (под Каменском-Уральским), куда туристы приезжают из-за радоновой воды. Из более полутора сотен новых базовых станций, построенных МТС в Свердловской области в прошедшем году, лишь треть была возведена в двух крупнейших городах региона – Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Каждая из новых станций имеет минимум два диапазона частот, предназначенных для голосовой связи и высокоскоростной передачи данных,проинформировал Андрей Елизаров, руководящий филиалом компании МТС в Свердловской области. В течение ближайших нескольких лет оператор будет заниматься устранением цифрового неравенства между городами и селами, создавая все предпосылки для стремительного развития внутреннего туризма, сообщил Елизаров. Промышленные предприятия, осуществляющие свою деятельность в отдаленных районах региона, должны иметь возможность пользоваться всеми современными интернет-технологиями, подчеркнул официальный представитель МТС. Кроме традиционного стандарта связи LTE FDD, некоторые базовые станции в крупных населенных пунктах получили в свое распоряжение новое оснащение стандарта LTE-2600 TDD. Здесь используется принцип временного разделения, принимающего и передающего сигналов. Данное оборудование отличает повышенная емкость, благодаря чему «высокие скорости» в онлайн-режиме получает теперь большая численность абонентов МТС. В 2021 году базовые станции новейшего стандарта связи установили на территориях следующих населенных пунктов: Ревда, Верхняя Пышма, Нижний Тагил и Серов. Кроме того, такие станции появились в Екатеринбурге – в Литературном квартале, на Октябрьской площади и на Олимпийской набережной, а также на Верх-Исетском бульваре.

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